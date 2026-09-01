INAH colabora en muestra fotográfica del Camino Real de Tierra Adentro en Durango

El patrimonio histórico del norte de México será el eje de una nueva actividad cultural que prepara el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Durango con la inauguración de la exposición fotográfica “Camino Real de Tierra Adentro”, una muestra que formará parte del Coloquio Internacional “Camino Real de Tierra Adentro: Imaginarios, Devociones y Saberes”.

En esta exposición se presentará una mirada visual sobre la histórica ruta que durante siglos articuló el intercambio comercial, cultural y religioso entre el centro de la Nueva España y los territorios del norte. La actividad forma parte de un coloquio internacional dedicado a reflexionar sobre los imaginarios, las devociones y los saberes vinculados con este corredor histórico.

PATRIMONIO MUNDIAL

El Camino Real de Tierra Adentro fue inscrito por la Unesco en la Lista del Patrimonio Mundial en 2010 , reconocimiento que incluye diversos sitios emblemáticos de Durango, entre ellos el Centro Histórico de la capital, así como templos, antiguas haciendas y otros conjuntos arquitectónicos que testimonian la relevancia de esta ruta entre los siglos XVI y XIX; la exposición busca acercar al público a ese legado a través de la fotografía.

La apertura está programada para este miércoles a las 17:30 horas, en el Museo Francisco Villa