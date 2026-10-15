INAH no ha solicitado retirar la Antimonumenta de la Plaza IV Centenario

En reconocimiento y respeto a las manifestaciones ciudadanas, la libre expresión y la memoria de las víctimas de violencia de género, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Durango aclaró que no ha solicitado retirar la Antimonumenta de la Plaza IV Centenario.

En un comunicado emitido este 15 de octubre, el organismo señaló que es falso que haya solicitado el retiro o la alteración de la Antimonumenta.

“Las antimonumentas son símbolos legítimos de exigencia de justicia y memoria social, causas que esta institución no busca invisibilizar ni sancionar”, señala parte del texto publicado.

El Centro INAH indicó que coincide con los criterios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDH), que respaldan la permanencia del símbolo con base en los principios de libertad de expresión y protesta social, así como de memoria viva y garantía de no repetición.

En cuanto al primer principio, se reconoce que la libre manifestación y la reunión pacífica de las colectivas feministas constituyen un derecho fundamental protegido.

Respecto a la memoria viva y la garantía de no repetición, las antimonumentas representan símbolos de memoria social y reparación simbólica para las víctimas de violencia feminicida y sus familiares, en concordancia con los estándares de derechos humanos.

INAH

De acuerdo con el organismo, las versiones sobre una supuesta petición al Ayuntamiento para retirar la Antimonumenta son infundadas, por lo que hizo pública su postura para aclarar la situación.

La Antimonumenta permanece en la Plaza IV Centenario desde el 8 de marzo de 2025, cuando fue instalada por colectivos feministas en el marco del Día Internacional de la Mujer, como símbolo de la lucha contra la violencia de género, para mantener viva la memoria colectiva de las víctimas de feminicidio y exigir justicia.