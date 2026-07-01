Inauguran la exposición 'El reflejo de una identidad fragmentada' en el Museo Villa

La Sala Ignacio Asúnsolo del Museo Francisco Villa recibió la exposición individual “El reflejo de una identidad fragmentada” de la artista plástica Ashley Camila Silva Rojas, una muestra que reunió tanto a autoridades culturales como a artistas y familiares e invitados especiales.

La muestra reúne una escultura elaborada en porcelana fría y nueve lienzos realizados en técnica mixta, obras en las que la creadora explora la complejidad de la identidad humana a partir de experiencias personales, emociones y procesos de transformación.

Mediante el uso de diversos materiales, la artista propone una reflexión sobre las interrupciones, fragmentaciones y disonancias internas que experimenta la mente como consecuencia de factores emocionales, externos o de la sobrecarga mental.

Cada una de las piezas parte de la idea de que la identidad no constituye una estructura permanente, sino una construcción vulnerable que se modifica continuamente a través de la memoria, las vivencias, las pérdidas y el paso del tiempo, invitando al público a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del ser humano.

BENEFICIARIA DEL PECDA

Ashley Camila Silva Rojas desarrolló este proyecto como beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), apoyo que hizo posible la realización de la exposición. La artista destacó que esta oportunidad representa un impulso para continuar investigando y creando en torno a la mente humana, además de fortalecer su trayectoria con miras a futuros proyectos expositivos.

La exposición “El reflejo de una identidad fragmentada” puede visitarse en la Sala Ignacio Asúnsolo del Museo Francisco Villa, como parte de la oferta cultural que impulsa el recinto para promover el trabajo de artistas contemporáneos y acercar al público a diversas expresiones de las artes visuales.