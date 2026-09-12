Inauguran muestra sensorial inclusiva en museo de Durango, ¿cuánto durará?

El Museo de Historia y Arte Contemporáneo “El Palacio de los Gurza” demostró que el arte puede sentirse mucho antes de contemplarse. Con la realización de la “Muestra Inclusiva Sensorial” del maestro Rafael del Campo Rentería, el recinto reunió a artistas, especialistas y público en una jornada que apostó por derribar barreras y acercar la cultura desde una perspectiva de inclusión y accesibilidad.

La actividad tuvo lugar en la Sala Fernando Mijares, donde las obras del creador duranguense invitaron a descubrir nuevas formas de percepción a través del tacto, la observación y la exploración de texturas. Reconocido por su trayectoria en la cerámica, la escultura y la investigación de materiales, Rafael del Campo convirtió su propuesta en un recorrido sensorial que amplió las posibilidades de interacción con cada pieza.

DIÁLOGO SOBRE LA INCLUSIÓN

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación del artista sordo Cristóbal Cepeda Bernal, quien compartió su experiencia sobre las distintas maneras en que las personas con discapacidad auditiva pueden conectar con las emociones mediante los materiales. Durante su intervención, reflexionó sobre el yeso como un elemento cargado de significado y su vínculo con el concepto de familia, enriqueciendo el diálogo sobre las múltiples formas de experimentar el arte.

Su participación contó con el apoyo de una intérprete de Lengua de Señas Mexicana, lo que permitió que su mensaje llegara de manera accesible a todos los asistentes y reforzó el carácter incluyente del encuentro.

EL ARTE COMO ESPACIO ACCESIBLE

Como parte del programa también se impartió la conferencia “El arte de la inclusión”, encabezada por Abril Meraz, directora del Centro de Estudios para Invidentes de Durango. Durante su exposición abordó las distintas etapas de la inclusión y subrayó la importancia de construir espacios culturales donde las personas con discapacidad puedan participar plenamente, no solo como espectadores, sino como protagonistas de la experiencia artística.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La “Muestra Inclusiva Sensorial” seguirá durante el resto del mes en el museo, una exposición apta para todo público.