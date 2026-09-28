Incendio afecta bodega de conocida cafetería en Durango

Un incendio registrado la mañana de este lunes afectó la parte posterior de una conocida cafetería, ubicada sobre Domingo Arrieta, donde se encontraba el área de bodega y almacenamiento.

El siniestro fue atendido alrededor de las 06:00 horas por elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango. El fuego se concentró en una zona donde había papelería, mercancía y equipo de hornos.

Personal del establecimiento abrió el inmueble para permitir el ingreso de los cuerpos de emergencia. Los bomberos trabajaron durante aproximadamente una hora para combatir y controlar las llamas, además de realizar la revisión del lugar.

En las labores participaron 15 elementos con cinco unidades, incluidos dos camiones de bomberos. El establecimiento opera con energía eléctrica y no utiliza Gas LP.

Ademas, se informó que hasta el momento no se ha determinado la causa que originó el incendio.