Dos viviendas construidas con materiales frágiles quedaron reducidas a escombros luego de registrarse un incendio en la colonia Ampliación Las Rosas, de la ciudad de Durango, siniestro que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y dejó pérdidas materiales totales.

El incendio ocurrió en la calle Alejandrina, en el cruce con Agua Marina, donde las llamas se extendieron por las dos construcciones, provocando daños de consideración debido a los materiales con los que estaban edificadas.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango acudieron al lugar y encontraron ambas viviendas envueltas en llamas, por lo que comenzaron las maniobras de combate y extinción hasta conseguir controlar el fuego y evitar que continuara propagándose.

Pese a la intervención de los cuerpos de emergencia, las dos viviendas fueron declaradas como pérdida total, dejando cuantiosos daños materiales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, mientras que las causas que originaron el incendio permanecen sin determinar.