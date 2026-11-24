Daños materiales estimados en pérdida total dejó el incendio de un camión repartidor de la empresa Sabritas, registrado durante la mañana de este martes sobre la carretera J. Guadalupe Aguilera-Guanaceví, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 114 de la mencionada vía de comunicación, donde se reportó que las llamas consumían la unidad de reparto, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Rescate Santiago Papasquiaro, así como del Cuerpo de Bomberos del mismo municipio, quienes realizaron las maniobras para combatir el fuego que envolvía el vehículo.

Debido a la magnitud del incendio, los daños materiales en la unidad se estiman en pérdida total, mientras que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por dicho tramo carretero y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.