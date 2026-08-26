Incendio consume parte de una vivienda en la Lucio Cabañas; bomberos rescatan a un perro

Un incendio registrado en una vivienda de dos pisos movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango hasta la colonia Lucio Cabañas, donde, además de combatir las llamas, lograron rescatar a un perro que permanecía dentro del inmueble.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 23 de Septiembre, hasta donde se trasladaron los cuerpos de emergencia después de recibir el reporte sobre fuego al interior del domicilio.

Al arribar, los bomberos encontraron que las llamas se concentraban principalmente en la primera planta de la vivienda, específicamente en las áreas de la sala y la cocina.

De inmediato comenzaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras habitaciones o se extendiera hacia la segunda planta del inmueble.

Mientras realizaban los trabajos, los elementos detectaron que un perro permanecía dentro de la vivienda, por lo que procedieron a rescatarlo y lograron ponerlo a salvo.

Después de varios minutos de labores, el incendio quedó completamente sofocado. El fuego provocó daños en diversos muebles y pertenencias que se encontraban principalmente en las zonas afectadas.

Pese a lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio, por lo que será necesario establecer las circunstancias en las que comenzó el fuego.