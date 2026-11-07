Incendio consume parte de una vivienda en Pueblo Nuevo; solo hubo daños materiales

Un incendio registrado la tarde de este sábado 7 de noviembre movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Pueblo Nuevo, luego de que una vivienda comenzara a incendiarse en la colonia Vicente Guerrero, en la cabecera municipal de El Salto, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Mesa del CBTf, donde vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el fuego se había extendido por el interior de un inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, el reporte se recibió aproximadamente a las 14:30 horas, por lo que de inmediato se movilizó personal operativo para atender la emergencia.

Minutos después, los bomberos arribaron al lugar y encontraron la vivienda en libre combustión, por lo que comenzaron las maniobras para combatir las llamas y evitar que el incendio continuara propagándose.

Durante las labores de emergencia, los elementos realizaron trabajos de sofocación y enfriamiento de las áreas afectadas, hasta conseguir controlar y extinguir completamente el fuego, evitando que la situación provocara mayores consecuencias.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el incendio dejó únicamente daños materiales en la vivienda, sin que se registraran personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, así como el monto de las pérdidas ocasionadas por el siniestro.