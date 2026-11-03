Incendio consume vivienda de materiales frágiles en poblado La Campana, Durango

Un incendio registrado en una vivienda construida con materiales frágiles movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango hasta el poblado La Campana, ubicado por la carretera a México, donde realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas.

El siniestro fue atendido por personal de emergencia, que se trasladó hasta dicha localidad para intervenir en el inmueble afectado y evitar que el fuego alcanzara otras construcciones cercanas.

A su llegada, los bomberos encontraron la vivienda incendiándose, por lo que de inmediato comenzaron los trabajos de combate al fuego, tomando las precauciones necesarias debido a las características de los materiales de construcción.

Durante la intervención, los elementos de emergencia no localizaron a los propietarios ni a alguna persona responsable del inmueble, por lo que se desconoce si la vivienda se encontraba habitada al momento de registrarse el siniestro.

Después de varios minutos de labores, los bomberos consiguieron controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio se propagara hacia otras viviendas de la localidad y provocara mayores afectaciones.

Finalmente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante este hecho. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, así como el monto de los daños materiales ocasionados.