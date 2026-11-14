Justicia

INCENDIO

Incendio de llantas moviliza a bomberos junto al autódromo de Durango

Una columna de humo oscuro se levantó junto al autódromo de Durango, donde bomberos combaten un incendio de llantas.

Incendio de llantas moviliza a bomberos junto al autódromo de Durango

Incendio de llantas moviliza a bomberos junto al autódromo de Durango

REDACCIÓN WEB
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un incendio de neumáticos y basura movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango la tarde de este sábado, sobre la carretera a México, a un costado del autódromo.

El siniestro fue reportado aproximadamente a las 16:00 horas. Al arribar, los bomberos identificaron la quema de alrededor de 50 neumáticos, además de otros residuos.

De inmediato, el personal realizó maniobras de confinamiento y extinción, con las que logró controlar el fuego en cuestión de minutos.

La intervención evitó que las llamas se propagaran hacia otras áreas. El incendio generó una columna de humo oscuro, visible en el video del lugar.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, no se registraron personas lesionadas. No se informó qué originó el siniestro.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Incendio Bomberos incendio, bomberos, Cuerpo, Durango

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas