Incendio de llantas moviliza a bomberos junto al autódromo de Durango

Un incendio de neumáticos y basura movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango la tarde de este sábado, sobre la carretera a México, a un costado del autódromo.

El siniestro fue reportado aproximadamente a las 16:00 horas. Al arribar, los bomberos identificaron la quema de alrededor de 50 neumáticos, además de otros residuos.

De inmediato, el personal realizó maniobras de confinamiento y extinción, con las que logró controlar el fuego en cuestión de minutos.

La intervención evitó que las llamas se propagaran hacia otras áreas. El incendio generó una columna de humo oscuro, visible en el video del lugar.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, no se registraron personas lesionadas. No se informó qué originó el siniestro.