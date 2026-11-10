Incendio de vivienda moviliza a Bomberos en Pueblo Nuevo; fuego amenazaba otras construcciones

Un incendio registrado durante la noche del lunes 9 de noviembre en una vivienda de la colonia Chapultepec, en el municipio de Pueblo Nuevo, provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos, luego de que inicialmente se reportara la posibilidad de que una persona estuviera atrapada en el interior del inmueble.

El reporte ingresó a los servicios de emergencia aproximadamente a las 23:00 horas, por lo que personal de rescate se trasladó al lugar, al que arribó cuatro minutos después. Los bomberos realizaron una inspección para localizar a posibles ocupantes, descartando que hubiera personas atrapadas entre las llamas.

Durante la revisión se estableció que el fuego consumía una construcción elaborada con materiales altamente inflamables, situación que favoreció el avance de las llamas y generó preocupación debido a la cercanía de otras edificaciones que también estaban expuestas al calor y al riesgo de incendiarse.

Ante estas condiciones, los elementos de Bomberos iniciaron las maniobras para combatir el fuego mediante una unidad de ataque rápido, concentrando sus esfuerzos en impedir que las llamas alcanzaran una construcción contigua y se extendieran hacia otros inmuebles de la colonia.

Posteriormente, con el respaldo de otra unidad, se efectuaron labores de abastecimiento de agua y enfriamiento de las estructuras afectadas y de aquellas que permanecían expuestas a las altas temperaturas, hasta conseguir controlar la situación y disminuir el peligro para las viviendas cercanas.

La emergencia fue atendida por personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Pueblo Nuevo. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni una evaluación de los daños materiales ocasionados por el fuego.