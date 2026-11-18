Un conato de incendio en un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó a bomberos y policías al bulevar Domingo Arrieta, en la colonia Villa Universitaria de la ciudad de Durango.

El incidente se registró en el cruce con la calle Domingo Alvarado, donde elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron tras recibir el reporte.

De acuerdo con la información preliminar, una falla en un transformador habría generado el fuego en el registro de alta tensión.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar la situación, mientras elementos de Seguridad Pública cerraron la circulación en la zona para facilitar las labores de atención.

El parte no precisa si hubo afectaciones al suministro eléctrico ni detalla el monto de los daños.