Incertidumbre por aprobación de nueva ley catastral

La reciente aprobación de la homologación en materia de impuestos prediales a nivel nacional ha generado incertidumbre entre el sector empresarial y las administraciones municipales.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, advirtió que aún no existen reglas de operación claras que garanticen que la medida no afectará el bolsillo de los ciudadanos ni vulnerará las finanzas locales.

Expuso que, a pesar de que la Presidenta ha asegurado que la medida no representará afectaciones, persiste la duda sobre cómo operará la homologación ya que será coordinada a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Todavía falta realmente que lancen esas reglas, cómo va a ser, cuánto le va a costar a los municipios, Durango en la gran mayoría de los municipios no cuenta con una base digital o electrónica para poder trabajar de esta forma y realmente cuánto es lo que va a costar a México o a todo el país o a los municipios, cómo ir trabajando, cómo homologar y cómo puedan tener la información desde Sedatu”, cuestionó.

Y es que, refirió que la mayoría de los municipios de Durango carecen de la infraestructura digital y tecnológica adecuada para implementar este nuevo esquema de manera inmediata, lo que elevaría los costos operativos.

Por lo que se generó a nivel nacional, una incertidumbre entre los empresarios, respecto a cómo va a operar este nuevo esquema y sus implicaciones.

“Recordemos que aquí en Durango hay un tope para las propiedades que no subieron en este impacto y ver cómo puede llegar a impactar a esa gente que es los que ganan menos, los que tienen menor ingreso, nuestros colaboradores que no salieron impactados realmente en cuestión del predial aquí en Durango y que ahora sí con la homologación de los criterios que van a presentar por parte del Gobierno Federal, qué es lo que pueda impactar”, indicó.