Incongruencia del Cabildo de Durango al aprobar peleas de gallos en la Feria: protectores de animales

La Confederación Pro Vida Animal y Medio Ambiente Durango rechaza que el Cabildo de Durango haya aprobado por mayoría el permiso para que, dentro de los espectáculos de la Feria Nacional Durango 2026, se realicen peleas de gallos.

Denuncian que se trata de maltrato animal, no de un simple trámite, por lo que señalan la ignorancia e incongruencia de quienes votaron a favor, porque entonces para el Cabildo el sufrimiento animal sigue siendo negociable.

Amelia Salas Chacón, presidenta de la Confederación, señaló que existe desconocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo 4° establece la protección de los animales y prohíbe el maltrato animal sin excepción.

"No habla de toros, no habla de gallos, es a nivel general; se les reconoce como sujetos de derecho y de protección de sus derechos".

Asimismo, indicó que la Constitución Política del Estado de Durango, desde hace cuatro años, establece en su artículo 26 que todos los animales en la entidad, sin excepción, como seres sintientes, son sujetos de derecho y de protección por parte de la autoridad.

NO RESPETAN LA LEY

Dijo que desde el Cabildo, con las y los regidores, y desde el Gobierno Municipal, se ha comenzado en papel a fomentar el bienestar animal; sin embargo, en los hechos consideran que no se está cumpliendo con lo mínimo, que es respetar la ley.

"Nosotros nos preguntamos qué poderes fácticos hay detrás para que un Cabildo, que se supone tendría que ser el primero en respetar la ley, autorice esto y no le importe violentarla".

De momento, la Confederación, además de hacer el señalamiento de manera pública, buscará promover un amparo federal para que sea aplicado a la Feria Nacional Durango 2027 e, incluso, evitar las corridas de toros en la entidad, ya que para esta Feria ya falta poco tiempo y no alcanzan los procesos legales.

La Confederación también forma parte de "México Sin Toreo", organización que agrupa a 800 asociaciones y que ha impulsado a nivel nacional las corridas de toros sin violencia, comenzando por la Ciudad de México, con el objetivo de erradicar el maltrato y la muerte de animales en espectáculos.

VOTACIONES

En cuanto al permiso para peleas de gallos en la Feria Nacional Durango, fue aprobado por mayoría en el Cabildo con los votos de las regidoras y los regidores del PRI y del PAN, mientras que los integrantes de MC, PT y Morena presentes votaron en contra al considerar que se trata de maltrato animal.

En el caso de la regidora del PAN, Gloria Arreola Gamboa, se manifestó a favor, pese a que se ha pronunciado como protectora de los animales y promotora del bienestar animal; sin embargo, justificó su voto al señalar que se trataba de un trámite y que no le corresponde determinar si este tipo de espectáculos deben realizarse o no.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Mariana Verduga Palencia, se pronunció en contra al considerar que "la violencia no debe ser un espectáculo".

Dijo que, por congruencia y respeto a los animales, no se puede votar a favor y que no todo aquello que es tradición, como se considera a las peleas de gallos, debe conservarse.

Por su parte, la regidora de Morena, Marisol Carrillo Quiroga, reconoció que dentro del Cabildo se habla y se vota en favor de la protección animal; sin embargo, con esta aprobación se demuestra la falta de congruencia, la doble moral y que no se ha avanzado en el tema.

En el municipio de Durango, en 2023, también se presentó el resolutivo mediante el cual se aprobó el Reglamento para el Bienestar y Protección de los Animales como Seres Sintientes, en el que se establecen diversas disposiciones y prohibiciones en favor de los animales.