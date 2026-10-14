Incorporación al IMSS-Bienestar no es una solución automática a los problemas de salud: diputada

La diputada Sughey Torres consideró que resulta irresponsable presentar la incorporación al IMSS-Bienestar como una solución automática a los problemas de salud, cuando el propio modelo federal enfrenta denuncias por desabasto, falta de insumos, insuficiencia de personal y dificultades operativas.

Se refirió a la tragedia ocurrida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS en Durango, donde fallecieron cinco bebés, y exigió que las investigaciones federales esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

Señaló que, ante la presión adicional sobre los servicios de atención neonatal, la red hospitalaria estatal ha tenido que responder y apoyar la atención de pacientes, como también lo ha hecho en otras ocasiones con instituciones federales.

Reconoció la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de recorrer personalmente los hospitales del país y escuchar a pacientes y trabajadores, pero advirtió que las carencias han sido denunciadas durante años.

“Es positivo que la Presidenta conozca directamente la realidad de los hospitales. Lo que sigue es resolverla. Los diagnósticos no curan enfermos, las declaraciones no surten recetas y las promesas no sustituyen a los médicos que hacen falta”, señaló.

Asimismo, exigió a los legisladores de Morena abandonar la defensa política del IMSS-Bienestar y asumir una posición congruente frente a las deficiencias del sistema federal de salud, que también afectan a miles de familias duranguenses.

Recordó que en Durango operan 165 unidades médicas rurales de IMSS-Bienestar, de las cuales 53 se encuentran en Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, San Dimas, Tamazula, Otáez y Canelas, municipios que concentran más de 200 mil habitantes distribuidos en aproximadamente 2 mil 560 localidades.