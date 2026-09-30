Incorporan IA para capacitar y ampliar oportunidades laborales

La inteligencia artificial ya forma parte de la estrategia de las empresas de capital humano, que buscan responder a las nuevas exigencias del mercado laboral mediante capacitación tecnológica, desarrollo de habilidades y mecanismos de supervisión ética de estas herramientas.

De acuerdo con el Reporte de Sustentabilidad 2025-2026 de ManpowerGroup, la transformación digital está obligando a las organizaciones a modificar sus esquemas de reclutamiento, formación y atención a trabajadores, con el objetivo de aprovechar la tecnología sin desplazar el componente humano.

El documento, denominado Working to Change the World: Human First, Digital Always, señala que el reto no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial, sino en preparar a los trabajadores para las nuevas competencias que demanda el mercado laboral.

Como parte de esta estrategia, ManpowerGroup desarrolló y mantiene 123 herramientas de inteligencia artificial, además de registrar 30 mil acciones de capacitación en esta materia. Actualmente, el 80 por ciento de sus colaboradores utiliza soluciones de IA en sus actividades diarias.

De las miles de entrevistas asistidas por inteligencia artificial, ocho de cada 10 se realizaron fuera del horario laboral habitual, lo que permitió ampliar la flexibilidad para los candidatos y alcanzar un nivel de satisfacción del 87 por ciento.

Las empresas deberán combinar las capacidades humanas con la tecnología para ampliar las oportunidades laborales, fortalecer la resiliencia de los trabajadores y responder a la transformación de las competencias requeridas por estas instituciones.