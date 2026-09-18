Incremento presupuestal es insuficiente para lo que necesita Durango: CEM

El aumento presupuestal que año con año se ha ido asignado a Durango resulta insuficiente para los requerimientos que se tienen, informó el presidente del Consejo Mexicano Empresarial (CEM), Mauricio Holguín Herrera, quien advirtió que el posible incremento del que se habla para el próximo año 2027 sería rebasado por la inflación.

“Es un tema que cada año se ve más o menos con la misma mecánica. Se habla de un incremento aproximado del 3.6, 3.8 para Durango y realmente esto no ayuda porque la inflación estaríamos hablando de que estamos en un 7.8, hasta un 8.2 por ciento”, indicó.

En tal sentido, expuso que nuevamente será insuficiente para la infraestructura necesaria en la entidad.

“Lo que se va a incrementar pues es mucho menor que el tope inflacionario y esto hace que se tenga un problema para generar infraestructura, para generar gasto público que pueda realmente reinvertirse en Durango. Apenas con esto se logra llegar al tabulador en el gasto corriente”, citó.

Por lo que consideró que Durango requiere más para poder cambiar las condiciones actuales.

“Creemos que para que Durango pueda tener un crecimiento deberíamos estar recibiendo por lo menos 58 mil millones en el año y para tener un crecimiento real tendríamos que estar arriba de los 60 mil, cosa que va a ser muy difícil que se logre. Estamos hablando de que el presupuesto muy probablemente quede por debajo de los 55 mil”, refirió.

Asimismo, cuestionó la dinámica de asignación directa de recursos a los beneficiarios, al considerar que no es recurso que se reinvierte.

“Otra de las cosas que se pudiera dar también es el hecho de que parte de este presupuesto venga con beneficios directos para la gente. Lo que se ha estado haciendo es dar directamente estos apoyos sociales, que si bien no está mal que se den estos apoyos sociales de manera directa a la gente y que también se cuentan dentro de este presupuesto, no es algo que genere un crecimiento para un estado y sabemos muchas veces que este dinero se va, se malgasta, por así decirlo, no se reinvierte y no genera una estructura positiva”.

“Sabemos que como va a ser un año políticamente funcional para el federal, pues muy probablemente sí venga un apoyo adicional pero pues no bien dirigido. Sabemos que estos apoyos muchas veces se difuminan o se pierden y no se genera un crecimiento estratégico rotativo de economía en Durango”, opinó.

Por lo que demandó a los legisladores federales exigir los recursos que Durango requiere.

“Que tengan esta capacidad de realmente exigir, de proponer algo importante no nada más para Durango, pues todo México tendría que estar recibiendo muchísimo mayor capacidad de infraestructura, no nada más el hecho de que se repartan estos beneficios directamente a la sociedad, pero sabemos como ya desde hace siete años, que esto no va a ser así”.

Por lo que consideró que, en estas condiciones, no es posible un crecimiento económico del estado y será difícil concretar obra pública.

“No, es algo que se tiene ya como algo aprendido. Sabemos que el tema de obra pública se ha detenido muchísimo, que el tema sobre todo en las carreteras, que donde se requiere infraestructura y crecimiento, pues no se va a dar y este año pues esperemos que se dé, pero sabemos que es muy poco probable”, concluyó.