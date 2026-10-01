Indemnización por bebés fallecidos en IMSS Durango sigue pendiente, ¿qué dice la ley?

La indemnización para las familias de los cinco bebés que fallecieron en un hospital del IMSS en Durango todavía no se ha concretado ni existe, hasta el momento, un ofrecimiento económico formal que haya sido rechazado por los padres, afirmó Fermín Flores Ávila, abogado de las familias.

El litigante explicó que el proceso para determinar una posible reparación del daño es independiente de la investigación penal que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), pues primero se deberán establecer las causas específicas del fallecimiento de los recién nacidos y, posteriormente, determinar las responsabilidades que correspondan.

Flores Ávila señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una obligación de responder por la vía administrativa en caso de acreditarse la responsabilidad correspondiente.

“Una vida no tiene precio”, sostuvo el abogado, al señalar que ninguna cantidad económica puede compensar la pérdida de un bebé; sin embargo, explicó que existe la obligación legal de establecer una reparación económica cuando así corresponda.

¿Qué dice la ley sobre la indemnización?

De acuerdo con el abogado, la legislación contempla una referencia de cinco mil salarios mínimos para la cuantificación de este tipo de indemnizaciones, aunque aclaró que se trata de un procedimiento que deberá determinarse conforme a las disposiciones aplicables.

La legislación federal establece que las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado deben buscar la reparación integral del daño y contempla los daños personales y morales; en caso de muerte, el cálculo se realiza conforme a las disposiciones del Código Civil Federal.

El abogado explicó que existen dos vías distintas: la investigación penal, en la que el Ministerio Público deberá determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades por la muerte de los bebés, y la administrativa, en la que se puede reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

No hay acuerdo económico

Aclaró que, hasta ahora, no se ha entregado dinero a los padres ni a sus representantes legales y que tampoco existe un acuerdo económico con el IMSS.

“Hasta ahorita no hay nada”, afirmó Flores Ávila, al rechazar las versiones de que las familias ya hubieran recibido una indemnización o que hubieran rechazado un ofrecimiento del Seguro Social.

El abogado señaló que, más allá de la reparación económica, las familias mantienen como prioridad que se esclarezcan las causas de los fallecimientos y que, en su caso, se determinen las responsabilidades correspondientes.

Añadió que también se busca que el caso permita establecer protocolos de actuación para evitar que una situación similar vuelva a presentarse en hospitales del IMSS o en otras instituciones de salud del país.