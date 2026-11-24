Una mujer resultó lesionada durante la noche del lunes, luego de ser agredida físicamente por un desconocido en las inmediaciones de un establecimiento comercial del barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango.

La afectada de 20 años de edad, solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal.

El reporte se recibió alrededor de las 21:15 horas, por lo que los agentes se trasladaron al establecimiento denominado Sushi Daisuki, ubicado sobre el bulevar Durango, cerca del cruce con la privada Ocampo.

Al entrevistarse con la joven, esta manifestó que un hombre la empujó hacia la banqueta, provocándole escoriaciones en el brazo y la rodilla derechos, para posteriormente retirarse del lugar antes de la llegada de los uniformados.

La afectada describió al agresor como un hombre de aproximadamente 1.70 metros de estatura, de complexión media, cabello desaliñado y que vestía una sudadera gris, características con las que los policías realizaron recorridos por la zona en su búsqueda.

El sujeto merodea la zona, vive en situación de calle y en diversas ocasiones se torna violento contra los transeúntes, razón por la cual solicitan la intervención de las autoridades para retirar al hombre que representa y peligro para niños, mujeres y personas de la tercera edad.