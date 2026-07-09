Industria de Durango sigue en números rojos: retrocede 8.3% anual en marzo de 2026

La actividad industrial de Durango continúa en terreno negativo al registrar una caída del 8.3 por ciento a tasa anual durante marzo de 2026, mientras que en su comparación mensual retrocedió 1.7 por ciento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI.

Con estas cifras, Durango se ubicó entre las entidades con mayores retrocesos en la actividad industrial del país, al mantenerse con descensos tanto respecto a febrero como en comparación con marzo de 2025.

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que el principal factor que afectó el desempeño industrial del estado fue el desplome del sector de la construcción, que registró una contracción anual del 30.1 por ciento, una de las caídas más pronunciadas a nivel nacional.

También la actividad minera presentó un comportamiento negativo, con una disminución anual del 2.3 por ciento, lo que contribuyó al resultado desfavorable del indicador estatal.

En contraste, el sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural, registró un crecimiento anual del 17.5 por ciento, colocándose entre los incrementos más importantes del país. Asimismo, las industrias manufactureras reportaron un ligero avance del 1.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, la actividad industrial disminuyó 1.3 por ciento anual durante marzo de 2026. Las entidades con mejor desempeño fueron Hidalgo, Colima, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Sinaloa, mientras que Durango permaneció entre los estados con resultados negativos en el periodo analizado.