INE abre registro para quienes buscan candidatura independiente a diputación federal

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la etapa de recepción y análisis de las manifestaciones de intención de la ciudadanía que busca participar como candidata o candidato independiente a una diputación federal, por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.

Desde este 5 de octubre las personas interesadas deben presentar su manifestación de intención ante la junta ejecutiva correspondiente, acompañada de la documentación prevista en la convocatoria emitida por el Consejo General del INE.

La fecha límite para realizar este trámite es el 13 de diciembre; una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, el INE expedirá la constancia de aspirante prevista para el 14 de diciembre de 2026.

A partir del día siguiente a la expedición de la constancia, las personas aspirantes podrán realizar actos para recabar el apoyo de la ciudadanía, mediante la aplicación móvil desarrollada por el INE.

El periodo para obtener los respaldos concluirá el 12 de febrero de 2027, y para acceder al registro de una candidatura independiente será necesario reunir el apoyo equivalente al dos por ciento de la Lista Nominal de Electores, correspondiente al distrito electoral federal del que se trate, integrado además por ciudadanas y ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales del distrito, con un mínimo del uno por ciento en cada una de ellas.

Para la captación de apoyos ciudadanos, se determinó un tope máximo de gastos de 220 mil 326 pesos.