¿INE autónomo o del régimen?

La demolición del INE ejecutada con perversa precisión por el cuatroteísmo, pretende reinstalar la brutalidad en materia política y electoral.

El affaire Taddei sacó a la luz la podredumbre en una institución que gozaba de la confianza de los mexicanos.

De ese prestigio no quedan vestigios.

Con lógica democrática y sano juicio, ante las ruinas humeantes en Tlalpan, deberían estarse realizando trabajos urgentes para reedificar al Instituto e incorporar a los ciudadanos a esta labor de emergencia, habida cuenta que el proceso electoral de 2027 ya está en marcha.

No es lo que ocurre. El partido de oficial capturó hace tiempo los mecanismos y engranajes del Instituto; lejos de darse a la tarea de reanimarlo con aliento cívico y libertario, chapotea en el albañal y esparce calumnias con el propósito, ya explícito y anunciado, de borrar cualquier rastro de independencia y autonomía.

En los comicios del año próximo, se competirá por el mayor número en nuestra historia de puestos públicos locales y por diputados federales.

Habrá mucho poder en juego. Esto explica el Inegate y sus secuelas. Se trata de regresar a la simulación de elecciones, con resultados predeterminados a favor de los candidatos del cártel autoritario que saquea a la nación.

La reinstalación del sistema electoral fraudulento, servirá de contrafuerte del grupo en el poder para detener su derrumbe, porque el país se le cae a pedazos al cuatroteísmo: Madres buscadoras de hijas e hijos desaparecidos deambulan por lo largo y ancho del territorio nacional; transportistas desesperados bloquean vías de comunicación exigiendo freno a los asaltos en las carreteras y a la complicidad de las fuerzas del desorden.

A ellos se suman los productores del campo: sin apoyos, esclavizados por la extorsión del crimen bien organizado y abrazado. También los médicos, enfermeras y pacientes vejados por la inhumana y deliberada destrucción de los organismos de salud pública.

Súmele a los pequeños y medianos empresarios acosados por los moches y por la competencia desleal de la economía informal, prohijada por autoridades que controlan “el piso” y cierran los ojos ante la venta de mercancías robadas en las carreteras, así como las que fluyen por las redes del contrabando empoderado en aduanas. Todo alegremente comercializado a dos calles de las oficinas presidenciales.

El viento en popa en la economía que se canta en los maitines palaciegos, sólo impulsa a los enganchados al T-MEC, a la oligarquía rentista del capitalismo de cuates de todos los tiempos y a los recién llegados: huachicoleros, magnates y juniors del morenismo.

Muchos factores disuelven la vida social y económica del país. El grupo que asaltó a las instituciones de la República con la ayuda del taddeísmo, sabe que las grietas en su idílico edificio ya anuncian colapso.

La gigantesca deuda pública, aprobaba antenoche por su mayoría tramposa, para sostener el gasto orientado al control social y a la clientela electoral, no les alcanza para ganar limpiamente las elecciones; necesitan de la confabulación con el órgano electoral para consumar los abusos y fraudes.

Al régimen le conviene la ley de la selva y disuadir a los ciudadanos a organizarse y resistir. Cerrará toda posibilidad a que se reconstruya un INE decente e imparcial.

Habrá que ver si las mujeres y hombres libres de México lo toleramos. Comienza la movilización cívica con la marcha del próximo 6 de diciembre a las 10. am, del Auditorio Nacional a la Columna del simbólico Ángel de nuestra amenazada Independencia.

@lf_bravomena