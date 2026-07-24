INE incorpora el tepehuano a su red de intérpretes para comunidades indígenas de Durango

El Instituto Nacional Electoral (INE) incorporó el tepehuano del sur entre las lenguas indígenas contempladas en su red institucional de traductoras y traductores, con lo que busca ampliar el acceso a la información y a los derechos político-electorales de comunidades indígenas, entre ellas las asentadas en Durango.

La red, coordinada por la Secretaría Ejecutiva del INE, reúne a personas hablantes de distintas lenguas originarias que apoyan en labores de traducción e interpretación, tanto oral como escrita. El objetivo es evitar que las barreras lingüísticas limiten la participación en los procesos democráticos o el contacto con las autoridades electorales.

Además del tepehuano del sur, el catálogo institucional contempla lenguas como náhuatl, tlapaneco, mixteco, otomí, zapoteco, rarámuri y amuzgo, con cobertura en diversas entidades del país. El organismo informó que el grupo especializado continúa ampliándose desde 2024 y puede atender requerimientos para materiales informativos, campañas de difusión, capacitación y procedimientos relacionados con el acceso a la información.

El fortalecimiento de esta red se da previo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto. En ese contexto, el INE anunció la firma de un convenio interinstitucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reforzar la atención con pertinencia cultural y lingüística.