INE: Inicia emisión de la nueva credencial de elector, ¿debo renovarla aunque siga vigente?

Este 1 de junio de 2026 el Instituto Nacional Electoral (INE), inició la entrega de la nueva Credencial para Votar. Esta pretende incorporar elementos que ayuden a preservar la protección de datos de los ciudadanos registrados, así como utilizar más herramientas de accesibilidad para buscar omitir el robo de identidad y falsificaciones.

Esta actualización además de ser más segura busca ser más incluyente al traer nuevas adecuaciones que además beneficiarán a diferentes minorías, por lo que esta serie de cambios seguramente darán muchos de que hablar en los próximos días en que las personas la empiezan a tramitar por diferentes motivos.

¿Qué modificaciones tiene la nueva INE, debes renovarla aunque siga vigente?

Con la finalidad de reforzar la seguridad de uno de los documentos mayormente utilizados para distintos trámites, la credencial implementó el uso de códigos QR de alta seguridad, lo que permitirá agilizar su autenticidad mediante herramientas autorizadas por el INE.

Estas son algunas de las nuevas adecuaciones a la credencial de elector:

Nuevos elementos ópticamente variables sobre la fotografía

Datos personales

Microtextos de alta precisión

Impresión arcoíris

Efectos de relieve

Patrones debilitados

Elementos táctiles que dificultan la alteración o duplicación del documento

Aunque ya se encuentra a disposición en los Módulos de Atención Ciudadana, el organismo electoral aclaró que las credenciales anteriores continuarán con validez hasta la fecha de vencimiento impresa en cada uno de estos documentos.

Nueva credencial busca reforzar la inclusión y accesibilidad

Además para las personas con discapacidad visual se añadió una mueca tactil que facilita identificarla y la aplicación oficial podrá reproducir en audio el nombre al escanear el código QR mencionados.