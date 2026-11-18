A Julio César se le atribuye ésta frase latina cuyo significado expresa la rapidez de una acción, su pronunciamiento se rescata y adquiere enorme relevancia tras informar al Senado Romano del resultado en la batalla de Zela (año 47 A.C). Vine, Vi y Vencí sin obstáculos. A lo largo de los siglos se ha utilizado como superación de desafíos.

Estados Unidos presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, su contexto completo publicado en el Financiero (4 de Mayo) era de esperarse. Sin embargo, solo mencionaré lo que ha llamado mi atención por su complejidad; señala que toda ayuda y colaboración a México estará condicionada, se menciona que no hay avances y exige al gobierno más detenciones y extradiciones. Estados Unidos identifica a México como punto clave en la producción y tránsito de drogas sintéticas. Este pronunciamiento se da a varias horas de la crisis vivida en Sinaloa, con la licencia del Gobernador Rubén Rocha y todas las consecuencias que ha traído la publicación de la lista de personajes de la 4T involucrados con los cárteles de la droga y sus negocios millonarios, así como beneficio y pago a sus relaciones con el crimen organizado.

Es indudable que el Presidente Trump ya no aceptó los discursos del oficialismo y, lo más grave, exigir evidencias atacando una y otra vez la nota a 8 columnas de nombres y circunstancias en un nuevo escenario a medios y periodistas, argumentando en la retórica la defensa del Nacionalismo.

Morena y la 4T enfrentan una de las más graves crisis desde su triunfo en el 2018. Los mensajes de la nueva dirigencia del partido y de la Gobernadora Interina, Yeraldine Bonilla Valverde, han sido de apoyo y solidaridad a Rocha, ¡apoteosis a la duda! El Gobernador con licencia recibió del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador una de esas confianzas que, a fuerza de ser vehementes, tienen el beneficio de blindar.

Hoy sabemos que hay políticos que por el poder son capaces de todo, hasta de ser heroicos y sacrificarse por el pueblo, éste es un caso. En esto radica el fracaso de Morena donde no existió una respuesta de Estado para investigar cada nombre hasta sus últimas consecuencias, si no que se tejió una red de silencio que vulneró la credibilidad y el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, arrojando las amenazas y las acciones de Donald Trump por la vía de la separación y el no entendimiento de socios y vecinos. Esto lo sabe toda la estructura del senado y de la cámara de diputados, líderes y empresarios que esta revisión del Tratado de Libre Comercio no será igual a ninguna. Lo que no se entendió en el oficialismo fueron los cambios y las repercusiones de no actuar a tiempo.

El dedo flamígero de Trump insistiendo en acciones drásticas, su postura no era un atisbo momentáneo, se trataba de un parte aguas, de una paradoja cuyo fin no tiene fecha ni está en manos del gobierno.

En este comentario no abordaré las consecuencias económicas desde mi punto de vista, por la complejidad de todos sus elementos y su impacto en la inflación, las inversiones y el empleo. A toda esta problemática se agrega la división por las elecciones próximas, que empiezan a colapsarse y presentar conflictos por el grado de ataques y descalificaciones. Al Gobierno le urge ya diseñar una nueva Estrategia sin omisiones ni subterfugios, de frente y con la verdad.

La política es una responsabilidad que se vuelve colectiva, no es un Filipo que se hereda. Es una acción compartida con perfiles de alta preparación, honestidad y conocimiento de la constitución. En síntesis, es un reacomodo del fracaso frente a las exigencias de un poder sin límites.

De pronto surgió la idea de crear una comisión para auditar “fraudes” más allá de una lógica racional. Esta determinación es una cortina de humo para destruir los últimos reductos de resistencia social, partidos y organizaciones frente a un estado que vulnera el derecho de los mexicanos a confiar en una de las Instituciones más importantes que permitieron construir una democracia imperfecta, si se quiere aceptar el término, pero que permitió demostrar la importancia de unas elecciones avaladas por la sociedad y no el regreso y control del gobierno frente a un autoritarismo político e ideológico que sería el golpe final a una cultura de respeto a los resultados.