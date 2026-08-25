INE 'sanciona' a ciudadano por llamar 'narcopartido' a Morena; esto aclaró el Instituto

Miguel Alfredo Hernández Peñaflor acusó un intento de censura luego de recibir en su domicilio una notificación relacionada con las publicaciones en las que se refiere a Morena como “narcopartido”; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral aclaró que hasta ahora no existe una sanción en su contra.

El procedimiento se originó por una queja presentada por Morena contra Hernández Peñaflor y el Partido Acción Nacional (PAN), por la presunta difusión reiterada y sistemática de propaganda político-electoral calumniosa en las plataformas X, Facebook e Instagram.

Hernández Peñaflor, quien es consejero del órgano directivo del PAN en la Ciudad de México, dio a conocer la notificación mediante un video y afirmó que el partido en el gobierno pretende limitar su libertad de expresión.

“El INE llegó a notificarme por una queja en donde me acusan por calumnia al llamarlos ‘narcopartido’. No me van a callar. Soy un ciudadano mexicano que defenderá su libertad de expresión hasta las últimas instancias”, manifestó.

También adelantó que continuará utilizando ese calificativo y otras expresiones similares para referirse a Morena, al considerar que se encuentran protegidas por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana.

INE niega que exista una sanción

Ante la difusión del caso, el INE precisó que el documento entregado a Hernández Peñaflor únicamente corresponde a un requerimiento de información como parte de una investigación preliminar.

La autoridad electoral subrayó que dicha actuación no constituye un emplazamiento, una declaración de responsabilidad, una sanción ni una orden para eliminar las publicaciones denunciadas.

La queja fue recibida el pasado 23 de julio por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y quedó registrada bajo el expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/2026.

El 30 de julio, la Unidad reservó la decisión sobre admitir o desechar la denuncia, así como sobre las medidas cautelares solicitadas por Morena, hasta contar con mayores elementos.

Como parte de las diligencias, el INE ordenó certificar las publicaciones y solicitó información a sus propias áreas, al PAN y a Hernández Peñaflor para identificar a los titulares de las cuentas, determinar la autoría de los mensajes y establecer si participaron otras personas.

El panista respondió al requerimiento el 23 de agosto, por lo que la autoridad continuará con la investigación antes de decidir si admite o desecha la denuncia.

“Requerir información para analizar una denuncia no constituye censura ni sanción”, sostuvo el Instituto, que reiteró que todavía no existe una resolución sobre el fondo del asunto.

Por ahora, Hernández Peñaflor no ha sido sancionado ni obligado a retirar sus publicaciones. El procedimiento se mantiene en una etapa preliminar y el INE deberá determinar posteriormente si existen elementos para continuar con el caso.