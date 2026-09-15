Inédito: el canto cardenche ya tiene partitura para llegar a nuevas generaciones

Durante décadas, el canto cardenche sobrevivió gracias a la memoria de quienes lo aprendieron de voz en voz. Sus melodías viajaron entre comunidades, familias e intérpretes sin necesidad de partituras, conservando una de las tradiciones musicales más singulares del norte de México.

Hoy, ese legado ha dado un paso histórico, pues una parte importante de su repertorio ya fue llevada al lenguaje escrito y reunida en un libro que busca garantizar su preservación para las futuras generaciones.

El resultado forma parte de la “Antología del Tasajo Cardenche Serrano”, proyecto impulsado por las Mujeres Cardencheras de Durango y beneficiario del programa Músicos Tradicionales Mexicanos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, iniciativa que tuvo como objetivo documentar, resguardar y difundir una tradición considerada patrimonio sonoro del norte del país.

DE LA MEMORIA ORAL A LA PARTITURA

El corazón del proyecto se encuentra en la creación de una antología que reúne la transcripción de melodías cardenches a partitura, una tarea compleja debido a que esta tradición se caracteriza por su espontaneidad, sus variaciones interpretativas y su transmisión oral.

La labor fue realizada por los músicos Diego Piñera, Xally Ahuic González Ríos y Luisa Nevárez García, quienes trabajaron a partir de las interpretaciones de las Mujeres Cardencheras para trasladar estas piezas al lenguaje musical escrito sin perder de vista la esencia comunitaria y emocional que distingue al género.

El resultado quedó plasmado en un libro que funcionará como una herramienta de consulta, estudio y enseñanza para músicos, investigadores, estudiantes y agrupaciones corales interesadas en conocer y preservar este repertorio.

Más que fijar una versión definitiva de los cantos, las partituras sirven como una guía que permitirá que las melodías continúen interpretándose aun cuando el número de portadores de la tradición disminuya con el paso de los años.

UN LEGADO QUE BUSCA PERMANECER

La importancia de este trabajo radica en que el canto cardenche enfrenta desafíos para su continuidad. Considerado una de las expresiones vocales más representativas del norte de México, se distingue por sus interpretaciones a capela, sus armonías y la profunda carga emocional de sus letras. Sin embargo, cada vez son menos las personas que lo practican y transmiten.

Por ello, la documentación de este repertorio representa una acción concreta para fortalecer su conservación y evitar que parte de esta memoria musical desaparezca.

La antología permite que el canto cardenche trascienda el ámbito de la tradición oral y encuentre un espacio dentro de la enseñanza musical formal.

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA

Como parte de los resultados del proyecto se realizaron dos presentaciones públicas en las que el material transcrito cobró vida a través de nuevas voces. Los conciertos estuvieron a cargo del Coro Tasajo, integrado por Laura Valles Quintana, Dalia Hernández, Valeria Ortiz Casas, Gabriela Ochoa, Francisco Ávila y Leonel Olvera Montenegro, jóvenes músicos duranguenses que interpretaron las obras a partir de las partituras desarrolladas para la antología.

En ambas presentaciones estuvieron acompañados por las Mujeres Cardencheras, conformadas por Alma Leticia Montenegro, Catalina Bañuelos y María Guadalupe Ríos, consideradas entre las principales salvaguardas contemporáneas de esta tradición.

La primera función tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros”, mientras que la segunda y última se realizó el pasado fin de semana en el Museo de las Culturas Populares de Durango, donde las Mujeres Cardencheras de Durango entregaron la antología a los jóvenes, como un acto de compartir el legado.

APORTE PARA DURANGO Y PARA MÉXICO

Más allá de su relevancia regional, la creación de esta antología representa una aportación significativa para el patrimonio cultural mexicano.

La posibilidad de consultar estas melodías en formato escrito permitirá que el canto cardenche pueda estudiarse en espacios académicos, formar parte de proyectos corales y llegar a públicos que quizá nunca habían tenido contacto con esta tradición nacida en el norte del país.

Con esta publicación, las voces que durante generaciones conservaron el cardenche dejan también una huella sobre el papel, asegurando que una de las expresiones musicales más valiosas de Durango siga viva.