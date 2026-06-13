INEGI: Canasta alimentaria sube más que la inflación, en mayo de 2026

El costo de la canasta básica continúa aumentando por encima de la inflación, y durante mayo de este año, el valor de los productos que integran la canasta alimentaria registró incrementos anuales del 6.9 por ciento, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de su comunicado de Líneas de Pobreza, el INEGI dio a conocer que, mientras la inflación general anual se ubicó en 3.9 por ciento durante mayo de 2026, el encarecimiento de los alimentos que integran las líneas de pobreza extrema por ingresos superó ese indicador entre 2.3 y tres puntos porcentuales.

De acuerdo con la información del instituto, una persona que habita en una zona urbana requiere al menos dos mil 597 pesos mensuales para cubrir únicamente la canasta alimentaria, mientras que en el ámbito rural necesita mil 960 pesos.

Si además se consideran bienes y servicios no alimentarios, el ingreso mínimo mensual necesario por persona asciende a cuatro mil 929 pesos en las ciudades y a tres mil 554 pesos en comunidades rurales.

Entre los productos que más presionaron el alza en el costo de la canasta destacan el tomate, cuyo precio aumentó 99.2 por ciento a tasa anual; los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con un incremento de 6.6 por ciento, así como la papa, que registró un aumento de 57.3 por ciento.

En cuanto a las líneas de pobreza por ingresos, que contemplan tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, el incremento anual fue de 5.1 por ciento tanto en localidades rurales como urbanas, cifra superior a la inflación general registrada en el país.

El instituto explicó que estas mediciones sirven como referencia para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir los bienes y servicios indispensables para el bienestar, además de constituir uno de los parámetros utilizados en la medición de la pobreza multidimensional.