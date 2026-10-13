Inegi: Una persona necesita casi cinco mil pesos al mes para no estar en la línea de pobreza

Una persona que vive en una zona urbana necesita ingresos mensuales de al menos cuatro mil 951 pesos para cubrir el costo de la canasta alimentaria, los bienes y servicios básicos, mientras que una familia de cuatro integrantes requiere cerca de 19 mil 807 pesos al mes para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza por ingresos.

De acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente a septiembre de 2026, el monto mínimo para una persona en el ámbito urbano se ubicó en cuatro mil 951.66 pesos mensuales, cifra que contempla alimentos, transporte, educación, vivienda y otros gastos básicos.

En el ámbito rural, el ingreso mínimo de referencia fue de tres mil 553.70 pesos mensuales por persona, por lo que un hogar de cuatro integrantes necesitaría alrededor de 14 mil 215 pesos al mes para cubrir el costo de ambas canastas.

¿Qué gastos consideran las Líneas de Pobreza por Ingresos?

Estas cantidades corresponden a las Líneas de Pobreza por Ingresos, que consideran tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria.

El indicador permite establecer si los ingresos de una persona son suficientes para adquirir los bienes y servicios considerados necesarios para su bienestar económico.

En contraste, para cubrir únicamente las necesidades alimentarias, una persona en una zona urbana necesitó dos mil 590.61 pesos mensuales, mientras que en el ámbito rural el monto fue de mil 940.96 pesos.

Para una familia de cuatro integrantes, esto representa alrededor de 10 mil 362 pesos mensuales en las ciudades y siete mil 764 pesos en localidades rurales, respectivamente.

El INEGI reportó que el costo de la canasta alimentaria registró un incremento anual de 5.5 por ciento en el ámbito urbano y de 4.9 por ciento en el rural, ambos por encima de la inflación general anual, que fue de 3.5 por ciento durante septiembre.