Inés Gómez Mont y su rostro: ¿Qué tanto ha cambiado?

Este viernes 30 de octubre se confirmó la detención en Estados Unidos de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien es señalada en México por lavado de dinero.

Por medio de una foto difundida donde luce esposada junto a dos policías estadounidenses, la exconductora de "Ventaneando" reapareció en la escena mediática sin maquillaje, con su larga cabellera negra, vistiendo una falda azul y camiseta blanca.

Desde 2021 la Fiscalía de Justicia emitió una orden de aprehensión contra la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, en la que se les acusa por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Tras lo sucedido, por medio de sus redes sociales la presentadora negó tener conocimiento sobre el caso.

"Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", escribió en un comunicado que fue difundido antes de que la Interpol emitiera una ficha roja en su contra a petición de la FGR.

¿Cómo ha cambiado el rostro de Inés Gómez Mont?

Al dar a conocer la noticia sobre la detención de Inés Gómez Mont, uno de los detalles que ha causado revuelo es la apariencia de su rostro, pues la también actriz de 46 años estuvo alejada de las cámaras por mucho tiempo.

Con el paso de los años, las facciones de la conductora no han cambiado del todo, pues continúa conservando pómulos prominentes y una frente amplia acentuada por sus cejas.

Asimismo, rasgos como la nariz y los labios se notan visiblemente más delgados en la foto de su captura que fue difundida este viernes.