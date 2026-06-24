Inflación baja y economía crece: impacto en el bolsillo podría llegar en unos meses

La inflación en México se mantiene a la baja y llegó a 3.55 por ciento durante la primera quincena de junio, de acuerdo con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, expuso que es una tendencia que ya se esperaba y que representa una esperanza de que la economía pueda mejorar y de que esto repercuta, finalmente, en el bolsillo de los mexicanos.

“Sigue bajando la inflación, ya lo habíamos dado a conocer en nuestras estadísticas que vamos sacando de parte de la Cámara con el comercio local, va a la baja. Los números que tenemos ahorita oficiales por parte de Inegi estamos a un 3.55, seguimos teniendo el beneficio y va mejorando la economía. Tenemos otros datos como el Índice Global de Actividad Económica, el IGAE que también lo dan a conocer con el dato del mes de abril del 1.6 de crecimiento”, refirió.

Por lo que esto genera optimismo en el sector. “Eso nos marca un dato importante de que la actividad económica en México puede comenzar a aumentar”.

“La parte de la inflación comienza a impactar ya en la economía baja, hablando del IGAI es un índice macroeconómico que si sigue actuando de la misma forma, en unos meses lo vamos a poder sentir en la economía de los mexicanos y teniendo un mayor flujo de efectivo en nuestros negocios”, manifestó.

Asimismo, explicó que también se está empezando a estabilizar el precio de productos de consumo básico en el país, lo que también es positivo. “En cuestión de la inflación todavía estamos trabajando, los que están principalmente a la baja es principalmente el tema agro, que eran los que habían estado impactando al inicio de año, como el tomate, el chile, el huevo, todas las proteínas están comenzando a estabilizarse ya económicamente”, dijo.

Sin embargo, los combustibles tardarán un poco más en estabilizarse.

“Con los acuerdos que ha habido en Medio Oriente comienza a notarse que bajan ya los índices. Para que se pueda obtener un beneficio hacia la baja, se van a tardar algún meses en llegar, pero recordemos que la mayoría del impacto económico que está teniendo México lo están absorbiendo por medio de los impuestos, que los están subsidiando y protegiendo por parte del Gobierno Federal”, indicó.