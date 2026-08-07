Inflación en Durango baja a 3.1% en julio y se ubica en su menor nivel del año

La inflación anual en la ciudad de Durango continuó desacelerándose durante julio y se ubicó en 3.1 por ciento, su nivel más bajo en lo que va de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), recopilados por México, ¿Cómo Vamos?

Con este resultado, la capital duranguense ligó tres meses consecutivos de descenso en el ritmo de crecimiento de los precios, luego de haber alcanzado su punto más alto del año en abril, cuando la inflación llegó a 4.6 por ciento.

A nivel nacional, la inflación anual también mostró una disminución al pasar de 3.37 por ciento en junio a 3.12 por ciento en julio, con lo que se mantuvo por tercer mes consecutivo dentro del rango objetivo del Banco de México, de tres por ciento con un margen de un punto porcentual.

Además, el Semáforo Económico de Inflación permaneció en color verde por segundo mes consecutivo.

En Durango, el comportamiento de la inflación durante 2026 refleja una tendencia claramente descendente después del incremento registrado en el primer cuatrimestre del año.

En enero y febrero la tasa fue de 3.7 por ciento; en marzo subió a 4.2 por ciento; en abril alcanzó 4.6 por ciento; posteriormente descendió a 4.3 por ciento en mayo, a 3.7 por ciento en junio y finalmente a 3.1 por ciento en julio.

Con este dato, la inflación en la capital duranguense prácticamente se alineó con el promedio nacional, al ubicarse apenas 0.02 puntos porcentuales por debajo de la tasa registrada en el país.

El reporte también muestra que la inflación subyacente, que mide la tendencia de largo plazo de los precios y sobre la cual incide la política monetaria, se redujo a 3.95 por ciento anual, su menor nivel desde abril de 2025.

Dentro de este componente, los mayores incrementos continuaron observándose en alimentos, bebidas y tabaco, así como en los servicios educativos.

En contraste, la inflación no subyacente descendió de manera importante hasta 0.29 por ciento anual, impulsada principalmente por la disminución en los precios de los productos agropecuarios, cuya variación anual fue de menos 3.34 por ciento, mientras que los productos pecuarios registraron una baja de 6.89 por ciento.

En el apartado de energéticos, el precio de la electricidad aumentó 3.66 por ciento anual; la gasolina Magna registró un incremento de 0.53 por ciento, mientras que el gas LP mantuvo una reducción anual de 1.8 por ciento.

A nivel estatal, Durango se ubicó entre las entidades con inflación moderada, lejos de los niveles registrados en Quintana Roo (4.7 por ciento) y Jalisco (4.4 por ciento), que encabezaron la lista nacional, y por encima de Tlaxcala (0.6 por ciento) y Tabasco (1.5 por ciento), que reportaron las menores tasas del país.

La evolución registrada durante julio confirma la tendencia de desaceleración de los precios tanto en Durango como a nivel nacional y acerca la inflación local al objetivo establecido por el Banco de México, después de varios meses con niveles superiores al promedio nacional.