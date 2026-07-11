Inflación en Durango regresa a 3.7% en junio; se mantiene por arriba de la media nacional

La inflación anual en la ciudad de Durango descendió a 3.7 por ciento durante junio, con lo que regresó al mismo nivel con el que inició 2026, luego de alcanzar un máximo de 4.6 por ciento en abril.

De acuerdo con el reporte de México, ¿Cómo Vamos?, elaborado con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación nacional cerró junio en 3.37 por ciento anual, lo que permitió que el Semáforo Económico de Inflación se ubicara en color verde por primera vez desde diciembre de 2020, al mantenerse dentro del rango objetivo del Banco de México.

En Durango, la inflación mostró una trayectoria ascendente durante el primer cuatrimestre del año. En enero y febrero se ubicó en 3.7 por ciento; en marzo aumentó a 4.2 por ciento y en abril alcanzó 4.6 por ciento.

Posteriormente comenzó a desacelerarse al registrar 4.3 por ciento en mayo y 3.7 por ciento en junio.

Con el resultado de junio, la inflación en la capital duranguense quedó apenas 0.33 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que fue de 3.37 por ciento.

A nivel nacional, la disminución de la inflación estuvo impulsada principalmente por la baja en los precios de algunos productos agropecuarios, indicador que continúa reflejando presiones en los precios de mercancías y servicios.

Aunque el comportamiento de junio representa una mejoría para Durango, la inflación estatal permanece ligeramente por encima del promedio nacional, por lo que la evolución de los precios durante el segundo semestre del año será determinante para confirmar si la tendencia descendente se mantiene.