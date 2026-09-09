Inflación en Durango se mantuvo por debajo del promedio nacional en agosto de 2026

Durango registró una inflación anual de 2.9 por ciento durante agosto, por debajo del promedio nacional de 3.26 por ciento, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utilizados por México, ¿Cómo Vamos?.

Con este nivel, la entidad se ubicó por debajo del promedio nacional y dentro del rango de variabilidad establecido por el Banco de México, de entre 2 y 4 por ciento. A nivel nacional, la inflación se mantuvo por debajo de 3.5 por ciento por tercera ocasión desde diciembre de 2020.

En enero y febrero la inflación en Durango alcanzó el 3.7 por ciento; en marzo subió a 4.2; en abril alcanzó 4.6 por ciento; posteriormente descendió a 4.3 por ciento en mayo, a 3.7 por ciento en junio, a 3.1 por ciento en julio y cerró agosto a la baja con el 2.9 por ciento.

La inflación general en el país mostró un repunte durante agosto, al pasar de 3.12 por ciento en julio a 3.26 por ciento anual, después de cuatro meses consecutivos con disminuciones.

En Durango, la tasa anual de 2.9 por ciento colocó a la entidad por debajo de estados como San Luis Potosí, con 3.4 por ciento; Coahuila, con 3.3 por ciento; Hidalgo y Tabasco, con 3.2 por ciento, y Guanajuato, con 3.1 por ciento.

En contraste, las mayores tasas de inflación del país se registraron en Quintana Roo, con 4.7 por ciento; Jalisco, con 4.5 por ciento; Yucatán, con 4.3 por ciento, y Campeche, con 3.9 por ciento.

Los precios de las mercancías acumularon siete meses consecutivos con una desaceleración y en agosto registraron un incremento anual de 3.41 por ciento, su nivel más bajo desde abril de 2025.

Entre las mercancías, los alimentos, bebidas y tabaco presentaron el mayor incremento, con 4.68 por ciento anual, mientras que dentro de los servicios destacó el sector educativo, con una variación de 6.04 por ciento.

Los productos agropecuarios registraron una variación negativa de 1.53 por ciento, aunque menor a la caída de 3.34 por ciento observada en julio.

Las frutas y verduras aumentaron 4.10 por ciento anual, por encima del 2.10 por ciento de julio, aunque muy por debajo del incremento de 21.43 por ciento registrado en abril.

Los productos pecuarios, por su parte, presentaron una disminución anual de 5.22 por ciento.

En el caso de los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno, el incremento anual fue de 3.33 por ciento. Dentro de este grupo, las tarifas autorizadas, entre las que se encuentra el transporte público, registraron el mayor aumento, con 7.62 por ciento anual.