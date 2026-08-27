Inflación impacta a emprendedores de Durango; absorben alza en insumos para evitar subir precios

El aumento que se registra en insumos de la canasta básica está impactando también en negocios de emprendedores duranguenses que mantienen a la baja su utilidad, informó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas.

“La inflación ahorita que representa el 3.26 me parece, está dentro de un rango digamos normal de lo que se viene teniendo como límite por el Banco de México que creo que son cuatro puntos. Sin embargo están subiendo algunos insumos que son básicos de la canasta básica: el huevo, la cebolla, que esto llega a impactar sobre todo primeramente en los hogares que son quienes hacen cada semana sus compras de insumos. Evidentemente si está más caro pues les va a alcanzar para menos”, estableció.