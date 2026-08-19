Influencer Alana muere tras choque en persecución policíaca; le encuentran más de 130 kilos de droga

Una influencer brasileña de nombre Alana Alves da Silva, conocida en redes sociales como @Vampira085 murió a los 28 años de edad tras verse involucrada en un fuerte accidente automovilístico ocurrido durante una persecución policíaca en Brasil, donde las autoridades localizaron más de 130 kilos de marihuana dentro del vehículo en el que viajaba.

El accidente ocurrió el pasado 8 de agosto sobre la carretera BR-251, a la altura del municipio de Salinas, en el estado Minas Gerais. El automóvil en el que viajaba Alana era seguido por elementos de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, luego de que el conductor presuntamente ignorara una orden para detenerse.

¿Cómo murió la influencer Alana?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Alana viajaba como pasajera en un Fiat Cronos junto con otras tres personas cuando los agentes intentaron detener la unidad para realizar una inspección.

Sin embargo, el conductor, identificado como Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 años, habría decidido continuar con la marcha en lugar de acatar las indicaciones de los policías. Ante esto, los agentes comenzaron a seguir el vehículo en un trayecto cercano a 10 kilómetros.

La persecución terminó en tragedia, cuando el Fiat perdió el control y terminó impactándose de frente contra otro vehículo que circulaba por la carretera.

El fuerte choque provocó la muerte de siete personas. Entre ellas se encontraba Alana Alves da Silva. También perdieron la vida Pedro Yan Linhares Gutierrez y Ramon Silverio Nogueira, de 19 años, quienes viajaban en el mismo automóvil.

Una mujer de 20 años que también se encontraba dentro del vehículo sobrevivió al accidente, aunque resultó gravemente lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Encuentran más de 130 kilos de marihuana en el vehículo

Después del choque, elementos de la Policía Federal de Carreteras realizaron las diligencias correspondientes, y encontraron una importante cantidad de droga dentro del automóvil que era perseguido.

Autoridades localizaron aproximadamente 137 kilos de marihuana, distribuidos en 164 paquetes.

Tras el hallazgo se abrió una investigación para determinar quiénes estaban relacionados con el traslado de la droga, y si las personas que viajaban en el vehículo tenían conocimiento del cargamento.

Hasta ahora, los reportes del caso señalan que Alana viajaba como pasajera y no como conductora del automóvil.

Las otras víctimas del choque

En cuanto a las otras personas que murieron en el accidente, las que viajaban en el otro vehículo involucrado, fueron identificadas como Argemiro Machado da Silva, de 79 años; Valmir Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; y Gilmar Bispo dos Santos, de 46 años.

¿Quién era Alana Alves?

Alana Alves da Silva, conocida en redes sociales bajo el nombre de @Vampira085, había construido una comunidad de alrededor de 60 mil seguidores en Instagram.

A través de su cuenta compartía diferentes aspectos de su vida cotidiana, además de publicar videos de entretenimiento y contenido relacionado con el ejercicio, el acondicionamiento físico y el bienestar.

La joven también estaba vinculada al ámbito fitness como empresaria, pues era propietaria de Latina Fitness, una marca relacionada con el mundo del ejercicio.

Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del caso, sobre todo la procedencia del cargamento.