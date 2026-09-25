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Influencer se enfrenta a robot en una pelea, ¿quién ganó? | VIDEO

La escena ha desató un gran debate en redes sociales.

Influencer se enfrenta a robot en una pelea, ¿quién ganó? | VIDEO

Influencer se enfrenta a robot en una pelea, ¿quién ganó? | VIDEO

EL UNIVERSAL
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El creador de contenido estadounidense de 29 años, conocido como Frankie LaPenna, participó en un combate de exhibición de Artes Marciales Mixtas (MMA) contra un robot humanoide, el pasado viernes 18 de septiembre, en un evento de promoción.

La exhibición fue organizada en San Francisco, California, por la empresa emergente de robótica REK, para dar a conocer su nuevo juego de simulación con realidad virtual, que presenta batallas entre humanos y robots controlados a distancia.

El robot "Rekbot", inspirado en el androide Terminator T-800 creado por Skynet en la saga de 1984, pesaba cerca de 75 kilógramos, con 1 metro con 83 centímetros de altura, tenía ojos brillantes de color rojizo y era controlado por una persona con un casco VR, desde el exterior de la jaula de combate.

Así se vivió el combate entre un humano y un robot

En el video difundido en redes sociales por la cuenta de Robot Entertainment Kombat (REK), se puede ver al creador digital, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en la plataforma de Instagram, prepararse para enfrentar al enorme luchador robótico en el ring, frente a decenas de espectadores.



La grabación comienza con el robot humanoide ingresando al cuadrilátero y adoptando sus mejores poses de lucha, mientras que en la esquina contraria Frankie se alista para demostrar su fuerza, con un par de guantes de boxeo y un resistente casco.


"Amigo, temó por ti", le dice un hombre de su equipo, mientras palmea su espalda en señal de apoyo. Todo parecía ir a su favor, sin embargo, la escena cambió cuando el robot se abalanzó contra el peleador con poderosas patadas, que lograron derribar a Frankie en cuestión de segundos.




"Acabamos de hacer historia con la primera pelea entre un humano y un robot Terminator. Frankie LaPenna lo dio todo", escribió REK en X. Además, compartió algunos de los movimientos que el robot es capaz de realizar, como patadas, volteretas en el aire e incluso levantarse por sí mismo.




Pero eso no fue todo, pues el creador de contenido también pudo enfrentarse a un robot humanoide denominado como "El jefe final", inspirado en la estética del popular personaje de la franquicia Depredador.



Finalmente, la escena ha desató un gran debate en redes sociales, en un escenario donde el rápido avance de la inteligencia artificial y la tecnología sigue consternando a la ciudadanía global, ante la falta de una regulación que establezca límites de control, creación y manejo


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Influencer ROBOT robot, Frankie, creador, humano

               

                
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