Infonavit Durango anuncia nueva jornada sabatina: fecha y horario de atención

Una nueva jornada sabatina anunció el Infonavit en Durango para brindar atención a las personas que no pueden acudir durante la semana durante su horario laborar, a solicitar asesoría o información.

La atención será en el Centro de Servicio, ubicado en calle Volantín número 404, planta baja, en el Barrio de Analco, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, este sábado 29 de agosto.

En esta jornada, que tiene el objetivo de acercar los diferentes productos y programas del Instituto, se brindará información sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar y la aplicación de Infonavit Solución Integral para quienes tienen créditos que se han vuelto impagables.

Con este programa, las personas que tengan un crédito que no han podido pagar, conocerán los beneficios de la solución, que van desde reducciones importantes al saldo, la tasa de interés o la mensualidad, hasta la liquidación completa del financiamiento.

Los usuarios también podrán recibir asesoría para comprar una vivienda nueva o existente, adquirir un terreno o solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio, así como para pagar una hipoteca bancaria.

Para realizar cualquier trámite, se pide a los derechohabientes actualizar sus datos personales, como teléfono, correo electrónico y dirección, ya sea en la página del Instituto o en el mismo Centro de Servicio.

Los trámites son gratuitos y sin intermediarios, al destacar que la vivienda es un derecho.