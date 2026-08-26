Infonavit Durango invita a utilizar el servicio de pago de crédito en OXXO: así funciona

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Durango invita a la ciudadanía a utilizar el servicio habilitado para que los derechohabientes puedan pagar sus créditos en las tiendas de la cadena OXXO de todo el país.

El servicio está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y se aceptan transacciones de hasta 10 mil pesos, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, sin cobro de comisión. Para realizar el pago, solamente se requiere contar con los 10 dígitos del número de crédito, que servirán como referencia.

Con esta opción, los derechohabientes pueden realizar pagos de cualquier financiamiento que tengan con el Instituto.

Los acreditados pueden gestionar sus pagos de manera más ágil y ajustarlos a sus necesidades, además de que ya no dependen de los horarios de las sucursales bancarias.

Ampliar las opciones de pago tiene como objetivo apoyar a los derechohabientes, sobre todo a quienes no puedan acudir a instituciones bancarias u otros puntos de pago durante los horarios de servicio.

Los métodos de pago de los financiamientos de vivienda, así como los puntos donde pueden realizarse, se pueden consultar en la página del Infonavit, en la sección Derechohabientes / Tengo un Crédito / Pagos.