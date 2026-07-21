Infonavit ofrecerá asesorías para reducir deudas y obtener vivienda en Durango, ¿cuándo y dónde?

Los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que enfrentan dificultades para pagar su crédito o buscan acceder a un financiamiento para adquirir una casa podrán recibir asesoría personalizada durante la Feria de Servicios que se realizará el próximo jueves.

La jornada se llevará a cabo desde las 10:00 de la mañana por cuatro horas seguidas en la Unidad Deportiva Villas VI, ubicada en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI, donde el personal del instituto brindará atención gratuita sobre los distintos programas y alternativas disponibles para los trabajadores.

Entre los servicios que se ofrecerán destaca la posibilidad de solicitar reestructuras o prórrogas para regularizar créditos, así como iniciar el trámite para cancelar una hipoteca sin costo una vez liquidado el financiamiento.

Además, quienes cuentan con un crédito considerado impagable podrán conocer los beneficios del programa Infonavit Solución Integral, mediante el cual algunos acreditados han obtenido reducciones en el saldo de su deuda, en la tasa de interés o en el monto de sus mensualidades, e incluso la liquidación total del crédito, dependiendo de cada caso.

Durante la Feria también se proporcionará información sobre los créditos para comprar vivienda o terreno, pagar una hipoteca bancaria y acceder al financiamiento Mejoravit Solo para Ti, destinado a ampliar, reparar o mejorar una vivienda.

Otro de los programas que se promoverán será Vivienda para el Bienestar, dirigido a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, cuentan con al menos seis meses de antigüedad laboral y aún no tienen un crédito hipotecario.