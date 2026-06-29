Informalidad, imparable

El siglo de durango

La informalidad representa un duro golpe para los negocios establecidos que tienen una mayor carga tributaria, entre los cuales, las panaderías están entre los más afectados.

Y es que, por la difícil situación económica, hay quienes buscan emprender y recurren a la venta de pan que preparan en sus propios hogares y que pueden vender a precios inferiores a los de los comercios formales.

"La verdad es que es algo que no se ha podido controlar y, en ese sentido, nosotros siempre tenemos una competencia totalmente desleal en cuestión de precios", manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), filial Durango, Gerardo Flores.

En tal sentido, estableció que este fenómeno persiste ante la falta de medidas contundentes por parte de las autoridades, las cuales pareciera que están rebasadas ante la informalidad.