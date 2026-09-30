Infractores están ayudando a limpiar la ciudad de Durango: Servicios Públicos

Desde febrero de 2026 a la fecha, las autoridades municipales comenzaron a aplicar el trabajo comunitario a quienes cometan alguna falta administrativa. Entre las principales tareas que realizan se encuentra la limpieza de zonas donde existe acumulación de basura.

Los infractores han ayudado a limpiar diferentes espacios; son entre 20 y 50 personas las que realizan el servicio comunitario durante los fines de semana.

El director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, confirmó que los infractores han apoyado en la limpieza de canales y zonas de la periferia donde existe acumulación de basura.

Aseguró que la dependencia está tratando de abatir la acumulación irregular de residuos en diferentes espacios, incluidos los basureros clandestinos.

El funcionario reconoció que los sitios donde se acumula basura no se han podido abatir totalmente, pero señaló que ha ayudado la ampliación y modificación de las rutas de los camiones recolectores, así como las labores de limpieza que se realizan.

Dijo que se trata de atender las situaciones focos de infección, pero destacó que también es importante que se apliquen las multas correspondientes a quienes tiran la basura, las cuales ya están contempladas en el reglamento.

En el caso del Centro Histórico, precisó que también se genera una gran cantidad de basura o residuos por parte de los antros y bares, sobre todo en el Corredor Constitución.

Sobre estos residuos, dijo que se busca retirarlos rápidamente cuando ya se encuentran en las esquinas y se envía personal para realizar la limpieza.