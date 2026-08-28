Ingresan 232 expedientes al Tribunal Penal para Adolescentes en Durango, de enero a julio de 2026

Entre enero y julio de 2026, el Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes de Durango registró 232 expedientes ingresados en primera instancia, además de 408 audiencias celebradas, de acuerdo con la estadística de los juzgados del Poder Judicial del Estado.

Del total de audiencias, 296 correspondieron a procesos de adolescentes, 84 se realizaron en etapa de ejecución, 26 fueron en virtud de la competencia auxiliar y dos correspondieron a segunda instancia.

En el mismo periodo, 69 adolescentes iniciaron un proceso ante el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, 43 llegaron a acuerdos reparatorios, 27 tuvieron suspensión condicional del proceso y 43 fueron vinculados.

La estadística también reportó 77 delitos registrados en causas de menores. Las lesiones ocuparon el primer lugar, con 31 casos, seguidas por daños, con 13; robo y abuso sexual, con seis cada uno; violación y violencia familiar, con cinco casos cada uno, y homicidio, con tres.

También se contabilizaron dos casos de amenazas y dos de portación de armas, además de un caso de discriminación, estupro, fraude y otro relacionado con la formación de delincuencia, según las categorías mostradas en el reporte.

Durante el periodo analizado se dictaron cinco sentencias a adolescentes, mientras que se iniciaron 10 expedientes de protección integral.