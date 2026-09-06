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Ingresan a domicilio en la J. Guadalupe Rodríguez y roban 18 mil 500 pesos en efectivo

Se desconoce la forma en que los responsables lograron ingresar al domicilio.

Ingresan a domicilio en la J. Guadalupe Rodríguez y roban 18 mil 500 pesos en efectivo

Ingresan a domicilio en la J. Guadalupe Rodríguez y roban 18 mil 500 pesos en efectivo

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un vecino de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango, solicitó la presencia de las autoridades luego de descubrir que habían ingresado a su domicilio para robar dinero en efectivo.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 21:30 horas del sábado 5 de septiembre, desde una vivienda ubicada sobre la calle Elpidio G. Velázquez, cerca de Francisco Villa.

El afectado, identificado como Francisco Javier, señaló que momentos antes se había percatado de que una o más personas desconocidas entraron a su casa sin su autorización.

Al revisar el interior del inmueble y sus pertenencias, descubrió que faltaba dinero en efectivo que mantenía guardado en la vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada al momento de solicitar el auxilio, el monto de lo robado asciende a 18 mil 500 pesos.


Hasta el momento se desconoce la forma en que los responsables lograron ingresar al domicilio, así como sus características y el rumbo que tomaron después de cometer el robo.


Elementos de seguridad tomaron conocimiento del hecho y el afectado fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se realicen las investigaciones.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ROBOS J. Guadalupe Rodríguez durango efectivo, momento, Francisco, dinero

               

                
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