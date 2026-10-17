Ingresan al Hospital 450 a hombre lesionado por arma de fuego en Tijuana

Un hombre ingresó durante la madrugada de este sábado 17 de octubre al Hospital General 450, de la ciudad de Durango, para recibir atención médica por una herida producida por proyectil de arma de fuego, lesión que sufrió en hechos ocurridos en Tijuana, Baja California.

El paciente fue identificado como Miguel Mijarra Rojas, de 51 años de edad, cuyo ingreso al nosocomio fue reportado aproximadamente a las 01:30 horas, situación que fue notificada a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información recabada, las lesiones que presenta el hombre fueron ocasionadas el pasado 3 de octubre del presente año, en la ciudad de Tijuana, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que resultó herido.

Tampoco se precisó en qué parte del cuerpo recibió el impacto de bala, ni los motivos por los cuales fue trasladado a Durango para continuar con su atención médica, por lo que se desconocen mayores detalles sobre la agresión y las personas que pudieran estar involucradas.

Tras su ingreso al Hospital General 450, el caso quedó registrado para el seguimiento correspondiente, mientras que serán las autoridades encargadas de la investigación quienes determinen las circunstancias en las que Miguel resultó lesionado, así como las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos.