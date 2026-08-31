Inhabilitan laboratorio clandestino en Tamazula; aseguran más de 300 litros y 75 kilos de sustancias

Un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas fue localizado e inhabilitado por autoridades federales en el municipio de Tamazula, Durango, como parte de las acciones coordinadas contra la producción de sustancias ilícitas.

El aseguramiento se realizó durante los operativos efectuados entre el 28 y 30 de agosto por integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el sitio fue ubicado en una zona del municipio de Tamazula, donde el personal de las corporaciones realizó las acciones correspondientes para desmantelar e inutilizar las instalaciones empleadas para actividades relacionadas con la producción de drogas.

En el lugar fueron asegurados más de 300 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas, las cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su composición y posible utilización dentro del proceso de elaboración de narcóticos.

Además, fueron localizados cuatro destiladores, así como tinas y tambos de diferentes capacidades, equipo que presuntamente era utilizado para procesar las sustancias químicas en el inmueble.

Entre los objetos asegurados también se encontraron ollas de peltre, cuatro tanques de gas LP, extensiones eléctricas, pinzas de presión, ventiladores, bidones y diversas cubetas de plástico.

Las autoridades señalaron que el laboratorio fue inhabilitado, como parte de las acciones que se realizan en distintos estados del país para combatir la producción de drogas. No se informó sobre personas detenidas durante este operativo en Tamazula.