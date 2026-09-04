Inhabilitan mega narcolaboratorio a 'Los Chapitos' en Sinaloa; aseguran 16.8 toneladas de droga

Una nuevo operativo de la Secretaría de Marina Armada de México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Sinaloa permitió inhabilitar al menos tres narcolaboratorios de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, uno de ellos fue catalogado como el más grande.

De acuerdo a la información, son tres laboratorios que se encontraban en distintos puntos de la zona rural de Culiacán. En uno de ellos se localizaron alrededor de 16.8 toneladas de aparente metanfetamina, además de miles de litros y kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual empleadas para la elaboración de drogas sintéticas.

El operativo de mayor magnitud se realizó tras los trabajos de inteligencia naval, ubicando un laboratorio clandestino en las inmediaciones de la comunidad de Corralejo, con una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados.

En el lugar fueron localizados 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción, así como 4 mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual , además de 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para su elaboración.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, por su capacidad y volumen de producción, se trata del segundo laboratorio clandestino de mayor magnitud inhabilitado durante la actual administración.

Este aseguramiento representaría una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.

En una segunda acción, realizada también en la zona rural de la capital sinaloense, inhabilitaron una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de equipo utilizado para la producción de sustancias ilícitas.

La tercera intervención se efectuó en el poblado de Corral de Viejo, donde las autoridades localizaron un laboratorio de aproximadamente 450 metros cuadrados.

En este sitio se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual , además de quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos utilizados en las actividades de producción.

La Secretaría de Marina informó que las tres instalaciones comprendían una superficie aproximada de 6 mil 950 metros cuadrados.

Los laboratorios, sustancias y materiales asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes e integrados a las carpetas de investigación respectivas.