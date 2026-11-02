Inicia el Mes de la Lectura y el Libro Duranguense

Noviembre comienza en Durango con una serie de actividades enmarcadas en el Mes de la Lectura y el Libro Duranguense 2026, una programación que se llevará a cabo todo el mes, bajo la coordinación del Programa Nacional Salas de Lectura y el Instituto de Cultura. La agenda contempla encuentros con escritores, talleres, conversatorios y espacios de intercambio alrededor de la literatura.

Las actividades para esta semana contemplan el taller literario “Alas de Papel”, dirigido a personas privadas de su libertad, que será impartido por Francisco Márquez Razo en el CERESO No. 1 el próximo miércoles.

Para el jueves se tiene programado el conversatorio bibliográfico “Vida y obra del Dr. José de la Cruz Pacheco Rojas”, en la Torre de las Colecciones Antiguas, a las 17:00 horas. Ese mismo día comenzará el Encuentro Internacional de Escritores “José Revueltas 2026”, con una jornada en La Ciudad, Pueblo Nuevo, durante toda la mañana.

La programación del encuentro literario continuará el viernes en el Museo Francisco Villa, donde se desarrollarán actividades de 11:30 a 18:00 horas, mientras que el sábado tendrá lugar otra jornada en el mismo recinto, de 11:00 a 14:00 horas.

A la par, el taller “Alas de Papel” tendrá nuevas sesiones programadas para los días 11, 18 y 25 de noviembre, con la participación de Francisco Márquez Razo y Sandra Ríos Aguirre.

De esta manera, el Mes de la Lectura y el Libro Duranguense busca extender la presencia de la literatura más allá de los espacios tradicionales, mediante actividades que vinculan a escritores, lectores y comunidades.