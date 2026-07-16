Inicia en Durango la regularización gratuita de pozos con concesiones vencidas 

Roberto Delgado Gallegos, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, anunció que este 16 de julio arranca una campaña de concesión y regularización de pozos para diferentes usos. "Buscamos la justicia social y la certeza jurídica", afirmó el funcionario.

​Delgado Gallegos precisó que en el estado existen alrededor de mil pozos que pueden beneficiarse de este programa, ya que corresponden a aquellos cuya licencia de extracción de agua venció y que, por una u otra causa, sus usuarios no han acudido a renovar.

¿Cuál será la vigencia del trámite?

​Sin embargo, aclaró que este trámite especial tendrá vigencia de solo un año, por lo que el próximo periodo los interesados deberán realizar la renovación de manera regular para obtener una concesión por varios años más.

¿Cuál es el objetivo de la regularización?

El titular de la Conagua señaló que el objetivo es ordenar el uso correcto del recurso hídrico en la entidad, especialmente porque en los últimos 50 años existió un acaparamiento del agua. "Esto es posible por la sola inspección fuerte que mantenemos", acotó.

Finalmente, dejó en claro que esta campaña no incluye a los pozos que operan de forma clandestina; contra estos últimos se mantendrán las acciones de supervisión y detección para su posterior clausura.